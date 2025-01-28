Фонд Red Hearts признан «Лучшим партнером года»

Министерство экологии и природных ресурсов отметило предприятия, организации и неправительственные организации, которые в течение 2024 года активно участвовали в инициативах по охране природы. Основными критериями для награждения стали реализация проектов, направленных на оздоровление окружающей среды, восстановление биоразнообразия и экосистем, а также продвижение экологического просвещения.

Фонд Red Hearts был удостоен звания "Лучший партнер года" за свои экологические инициативы, особенно в сфере управления отходами, и достигнутые впечатляющие результаты. Награду президенту Фонда, Юсифу Поладову, вручил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

В 2024 году Фонд Red Hearts запустил масштабный проект "Марафон солидарности: Ноль отходов", который охватил пять экономических регионов. С участием 241 волонтера было собрано три тонны отходов, для которых были приняты соответствующие меры по переработке.

Еще одной значимой инициативой Фонда стала кампания "Сдай батарейки – сохрани природу". В рамках этой кампании за прошедший год было безопасно собрано 1645 килограммов опасных отходов. Для расширения охвата кампании было создано около 500 пунктов приема. Кроме того, Фонд Red Hearts организовал масштабные образовательные мероприятия в учебных заведениях и местных сообществах, посвященные возможным последствиям опасных отходов и мерам их предотвращения, что способствовало повышению экологической осознанности.

Следует отметить, что Фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.