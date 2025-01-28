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Глава Генштаба Саудовской Аравии обсуждает в Баку военное сотрудничество с Азербайджаном

15:48 749

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в стране делегацию Вооруженных Сил Королевства Саудовская Аравия во главе с начальником Генерального штаба генералом Файядом бин Хамедом Аль-Рувайли.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, Закир Гасанов отметил, что отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией основаны на дружбе и братстве, что руководство Азербайджана уделяет особое внимание развитию этих отношений и держит их в центре внимания.

Генерал Файяд бин Хамед Аль-Рувайли поблагодарил за оказанное гостеприимство и выразил удовлетворение визитом в Азербайджан. Гость подчеркнул исключительную значимость подобных визитов в расширении двустороннего военного сотрудничества.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, состоялся подробный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев также встретился с делегацией Королевства Саудовская Аравия. На встрече в Генеральном штабе стороны выразили уверенность в развитии двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке, была особо отмечена важность обмена опытом между нашими странами. Были обсуждены вопросы расширения двустороннего военного сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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