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Моральная победа повстанца над Трампом
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Моральная победа повстанца над Трампом

Россия готовится к «решающей битве»

15:58 2051

За последнюю неделю российская армия существенно усилила давление на Силы обороны Украины в районе Часова Яра, рассказал украинский журналист и военный обозреватель Василий Пехньо в своем ежедневном стриме.

«В частности, россияне взорвали трубы канала Северский Донец - Донбасс с целью расширения проходов, что позволит им стремительно атаковать позиции украинских войск на мотоциклах и, возможно, на бронетехнике.

Кроме того, на севере города россияне фактически заходят в тыл нашим подразделениям, которые обороняются в западно-центральной части населенного пункта. Также противник двигается в сторону Ступочек по дороге, активно используя мотоциклы. Оккупанты рассматривают Ступочки как хаб для дальнейшего движения на Константиновку.

Все эти действия противника свидетельствуют об одном: приближается генеральная битва за Часов Яр. Не исключаю, что в ходе этой битвы нам придется отступить и попытаться сделать с этого города серую, а лучше черную зону для россиян.

На этом участке фронта противник очень сильный, хорошо обученный, поэтому в ближайшей перспективе здесь развернутся серьезные бои. Оккупанты постараются как можно скорее продемонстрировать «флаговтыки» в Часовом Яре с целью информационно-психологического давления на наше общество. Та же ситуация наблюдается и в Торецке – город стоит на пороге генеральной битвы», - отметил эксперт.

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