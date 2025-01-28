Алиев: Особенно возражали США...
Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта, рассказал о трудностях, с которыми Азербайджан столкнулся при реализации проекта железной дороги Баку – Тбилиси - Карс.
«Мы столкнулись с большим сопротивлением, когда хотели его (проект) реализовать. Сейчас я могу сказать об этом. Особенно возражали против этого Соединенные Штаты Америки. А причина опять же была в их проармянской политике, потому что считалось, что этот проект оставляет в стороне Армению. Поэтому на тогдашнее руководство Грузии Американским государством оказывалось очень серьезное давление, чтобы оно не дало согласия на это. Мы несколько лет вели переговоры с грузинской стороной и, наконец, смогли прийти к договоренности», - рассказал глава азербайджанского государства.