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Моральная победа повстанца над Трампом
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Моральная победа повстанца над Трампом

Асланова обезвредили и госпитализировали

16:13 1479

28 января сотрудники столичной полиции попытались задержать 39-летнего ранее судимого Джейхуна Асланова за преступления, связанные с наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе МВД, при попытке задержания Асланов оказал стражам порядка вооруженное сопротивление.

Мужчина был нейтрализован и затем доставлен в больницу. При обыске в его доме полицейские нашли крупную партию наркотиков.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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