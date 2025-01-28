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Моральная победа повстанца над Трампом
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Моральная победа повстанца над Трампом

Алиев распорядился: будет построен новый терминал

16:16 2343

В прошлом году через Международный аэропорт Гейдар Алиев было перевезено рекордное число пассажиров - более семи миллионов человек. Проведенный министерством (Министерство цифрового развития и транспорта – ред.) анализ показывает, что эта цифра еще больше возрастет. Выдвинуто предложение о строительстве в Международном аэропорту Гейдар Алиев нового терминального комплекса. Я в свою очередь поддержал это.

Так сказал президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта.

«В настоящее время готовится проект и технико-экономическое обоснование строительства нового терминального комплекса. Уже дан старт, и это позволит нам принять растущее число прибывающих пассажиров. То есть мы станем международным хабом в том числе и по авиаперевозкам», - отметил глава азербайджанского государства.

Ильхам Алиев, говоря о работах, проводимых на освобожденных территориях, сказал, что их основу составляют транспортные проекты. Около 3400 километров автомобильных дорог – пока реализовано или реализовывается в общей сложности 44 проекта автомобильных дорог.

Глава государства отметил, что в то же время предусмотрено строительство 45 тоннелей, 447 мостов, 16 виадуков. Из них завершено строительство 28 тоннелей, 392 мостов и 9 виадуков: «Построено 60 процентов железной дороги Горадиз-Агбенд, 94 процента железной дороги Барда-Агдам».

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