Ильхам Алиев анонсирует большую госпрограмму по Баку
16:25 2052
В связи с Баку и прилегающими к нему территориями необходимо принять новую государственную программу, сказал президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта.
Глава государства подчеркнул, что это будет очень большая программа, финансовоемкая программа, требующая совместных действий и эффективной работы всех профильных ведомств.
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