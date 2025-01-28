Ильхам Алиев анонсирует большую госпрограмму по Баку

В связи с Баку и прилегающими к нему территориями необходимо принять новую государственную программу, сказал президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта.

Глава государства подчеркнул, что это будет очень большая программа, финансовоемкая программа, требующая совместных действий и эффективной работы всех профильных ведомств.