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Моральная победа повстанца над Трампом
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Моральная победа повстанца над Трампом

Состоялась очередная встреча представителей «Азерэнержи» и Всемирного банка

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16:27 400

Состоялась встреча руководителя ОАО «Азерэнержи» Бабы Рзаева с делегацией Всемирного банка во главе с Санджаем Сриваставой, руководителем по экологии по Европе и Центральной Азии. На встрече обсуждались ход реализации проекта AZURE, очередные шаги в этом направлении, а также перспективы сотрудничества.

Также на встрече были обсуждены вопросы интеграции крупномасштабных возобновляемых источников энергии в сеть в Азербайджане, строительства новых линий электропередач, воздействия на экологию и другие темы.

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