Состоялась очередная встреча представителей «Азерэнержи» и Всемирного банка
16:27 400
Состоялась встреча руководителя ОАО «Азерэнержи» Бабы Рзаева с делегацией Всемирного банка во главе с Санджаем Сриваставой, руководителем по экологии по Европе и Центральной Азии. На встрече обсуждались ход реализации проекта AZURE, очередные шаги в этом направлении, а также перспективы сотрудничества.
Также на встрече были обсуждены вопросы интеграции крупномасштабных возобновляемых источников энергии в сеть в Азербайджане, строительства новых линий электропередач, воздействия на экологию и другие темы.
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