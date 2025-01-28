Состоялась очередная встреча представителей «Азерэнержи» и Всемирного банка

Состоялась встреча руководителя ОАО «Азерэнержи» Бабы Рзаева с делегацией Всемирного банка во главе с Санджаем Сриваставой, руководителем по экологии по Европе и Центральной Азии. На встрече обсуждались ход реализации проекта AZURE, очередные шаги в этом направлении, а также перспективы сотрудничества.

Также на встрече были обсуждены вопросы интеграции крупномасштабных возобновляемых источников энергии в сеть в Азербайджане, строительства новых линий электропередач, воздействия на экологию и другие темы.