Стало известно о состоянии выживших в крушении самолета AZAL

Двое из них, как сообщается, получают лечение в госпитале Yeni Klinika. Один из пациентов находится в реанимационном отделении, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Второй пациент продолжает лечение в стационаре, его состояние удовлетворительное.

Еще два пациента - Нуруллах Сираджов и Муслимат Сираджова - сегодня были переведены в Центр медицинской реабилитации при TƏBİB, где получают физиотерапевтическое лечение.

В ТƏBİB также отметили, что по сей день на амбулаторное лечение выписаны 13 из 17 пострадавших. За состоянием их здоровья следят участковые врачи по месту жительства.