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Стало известно о состоянии выживших в крушении самолета AZAL

16:42 707

Четверо граждан Азербайджана, пострадавших при крушении пассажирского самолета AZAL близ Актау 25 декабря прошлого года, продолжают лечение в медучреждениях ТƏBİB.

Двое из них, как сообщается, получают лечение в госпитале Yeni Klinika. Один из пациентов находится в реанимационном отделении, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Второй пациент продолжает лечение в стационаре, его состояние удовлетворительное.

Еще два пациента - Нуруллах Сираджов и Муслимат Сираджова - сегодня были переведены в Центр медицинской реабилитации при TƏBİB, где получают физиотерапевтическое лечение.

В ТƏBİB также отметили, что по сей день на амбулаторное лечение выписаны 13 из 17 пострадавших. За состоянием их здоровья следят участковые врачи по месту жительства.

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