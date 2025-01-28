Россиян оставили без игровых приставок

Евросоюз собирается запретить импорт в Россию игровых консолей Xbox и PlayStation в рамках нового пакета санкций, заявила верховный представить ЕС по иностранным делам Кая Каллас. «Мы действительно изучаем все, что помогает России вести эту войны, чтобы внести это в санкционный список. Даже консоли для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с их помощью они управляют беспилотниками», — сказала Каллас, передает Financial Times.

По ее словам, под санкции также попадут поставки химикатов, «необходимых для российской военной промышленности», и импорт сжиженного природного газа (СПГ). Новые ограничения ЕС планирует ввести 22 февраля. Они войдут в 16-й пакет санкций, который будет приурочен к третьей годовщине вторжения России в Украину.

После начала полномасштабной войны все крупнейшие производители игровых консолей — Sony Interactive Entertainment, Microsoft и Nintendo — приостановили продажи в России и закрыли свои интернет-магазины для российских пользователей. Их продукцию, в том числе видеоигры, ввозят в страну по параллельному импорту. Несмотря на это, в 2023 году, согласно данным «М.Видео-Эльдорадо», российский рынок консолей вырос вдвое — до 23 млрд руб. В штуках продажи достигли 1,3 млн.