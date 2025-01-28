Китай и Индия остановили закупку российской нефти
Китай и Индия приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте на фоне роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на трейдеров.
По их словам, цена на российскую сырую нефть ESPO, экспортируемую из порта Козьмино в Тихом океане, выросла на 3–5 долларов за баррель по сравнению с маркой ICE Brent. Это связано с резким повышением ставок фрахта судов. Например, для танкера типа «Афрамакс» по маршруту в Китай они увеличились «на несколько миллионов долларов».
10 января США ввели самый обширный до сих пор пакет американских санкций, затронувший доходы России от экспорта нефти и газа. Под ограничения попали два из четырех крупнейших российских нефтяных компаний – «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» и более 180 танкеров, предположительно, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты в нарушение санкций западных стран. Эти ограничения вызвали скачок цен на фрахт танкеров, так как некоторые покупатели и порты в Китае и Индии стали отказываться принимать попавшие под санкции суда.
Российская нефть составляла 36% импорта Индии и почти пятую часть импорта Китая в 2024 году. По данным аналитической компании Kpler, последние санкции затрагивают танкеры, которые перевозят около 42% морского экспорта нефти России, в основном в Китай. США потребовали от Индии разгрузить эти танкеры с российской нефтью до 27 февраля и произвести за них платежи до 12 марта. В Китае попавшие под ограничения суда сталкиваются с задержками при выгрузке нефти, несмотря на временное освобождение от санкций.
По данным Kpler, импорт сырой нефти из России в Китай упал до шестимесячного минимума на прошлой неделе и находится на уровне 717 тысяч баррелей в день. В Индии перебои в поставках российской сырой нефти составляют до 450 тысяч баррелей в сутки, отмечает Reuters.