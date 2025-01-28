Китай и Индия остановили закупку российской нефти

Китай и Индия приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте на фоне роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на трейдеров.

По их словам, цена на российскую сырую нефть ESPO, экспортируемую из порта Козьмино в Тихом океане, выросла на 3–5 долларов за баррель по сравнению с маркой ICE Brent. Это связано с резким повышением ставок фрахта судов. Например, для танкера типа «Афрамакс» по маршруту в Китай они увеличились «на несколько миллионов долларов».