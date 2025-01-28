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Моральная победа повстанца над Трампом

В Индии выявили неизвестную смертельную болезнь

17:17 413

В Индии власти союзной территории Джамму и Кашмир расследуют случаи таинственной болезни, унесшей жизни 17 человек.

Об этом сообщило информагентство Press Trust of India со ссылкой на местных чиновников.

Указано, что люди умирали, из них 13 детей, в отдаленном селе Бадхал с начала декабря. На прошлой неделе селение было объявлено «зоной отдаления» - более 200 человек находятся на карантине. Во всех смертельных случаях были повреждены мозг и нервная система, сказал Амарджит Сингх Бхатия, управляющий государственным медицинским колледжом Раджури.

Федеральное правительство начало расследование вместе с министром здравоохранения Джитендрой Сингхом, заявив, что во время первичного расследования появилось предположение, что смерть наступила «не из-за какой-то инфекции, вируса или бактерии, а скорее из-за токсина».

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