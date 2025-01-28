Таможенникам рассказали, почему они не получают зарплату

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров отреагировал на сообщения о том, что его сотрудники уже три месяца не могут получить зарплату.

Багиров призвал «не создавать ажиотаж» по этому поводу.

«Есть некоторые технические вопросы. Как только они будут решены, все получат свою зарплату. Нет необходимости создавать ажиотаж по этому поводу», - сказал глава ГТК местным СМИ.