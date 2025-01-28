Скандал в России: что все-таки врачи удалили Лале Крамаренко?

Заявление главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер о состоянии здоровья чемпионки страны Лалы Крамаренко многих повергло в шок. В интервью журналистке Надежде Стрелец Винер сообщила, что врачи удалили спортсменке здоровый рог мениска вместо поврежденного. Однако, возможно, это не совсем так. Telegram-канал Baza нашел клинику, в которой проводилась операция. Там уверены: никакой ошибки не было. Также по ситуации высказался отец Лалы, бывший голкипер и тренер сборной Азербайджана по футболу Дмитрий Крамаренко. Сама гимнастка, как известно, до переезда семьи в Россию тренировалась в Баку.

В 2024-м Крамаренко успешно выступила на чемпионате России, выиграв пять золотых медалей, и на Играх БРИКС, где стала первой в многоборье, сообщает «Спорт-Экспресс». Однако после этого турнира спортсменке пришлось делать операцию на колене, после которой Лала до сих пор не восстановилась. А в выходные Винер сделала шокировавшее всех заявление. По ее версии, врачи летом удалили гимнастке здоровый рог мениска вместо травмированного. «Лале сделали такую операцию, что ей удалили здоровый мениск. Там есть два рога: один был поврежден, второй - прекрасный. Так врач удалил ей здоровый. Она сейчас месяц побыла в Израиле, прошла там восстановительные процедуры, но отрезанное уже не вернешь. Это тоже наши доктора - не хочу называть фамилии. Я бы таких врачей лишала диплома. Она старается, чтобы вернуться», - сказала Винер.

Подтвердил слова тренера и известный спортивный врач Михаил Маркуарт. По словам специалиста, он видел снимки после операции Лалы: многократной чемпионке страны необходимо повторное хирургическое вмешательство. «Неэтично будет вдаваться в подробности, но скажу так: самое сложное в медицине - переделывать чужую работу. На данный момент у нее уже есть проблемы, которые, если ничего не предпринять, со временем станут только хуже», - приводит слова специалиста Sports. Слова Винер вызвали серьезный резонанс. Однако спустя несколько дней появились доказательства невиновности врачей. По информации Sport Baza, в июле Крамаренко прооперировали в Российском научном центре хирургии имени Петровского, а врач, проводивший процедуру, был лично знаком с семьей спортсменки. Перед этим Лале провели артроскопию - по ее результатам выявили разрывы и переднего, и заднего рогов мениска. Источник даже привел выдержку из заключения врачей. «Это часто бывает у гимнасток, потому что такая специфика. Оба рога мениска были повреждены. Соответственно, в процессе операции выполнили частичную краевую резекцию наружного мениска, то есть переднего рога. С задним рогом тоже работали: та часть, которая подвержена вывиху, нестабильна и причиняет спортсмену дискомфорт и болевые ощущения, - она была тоже частично резецирована», - приводит Sport Baza слова источника.

Далее началась реабилитация, которая проходила под контролем врачей. Сообщается, что Винер была недовольна сроками восстановления спортсменки и даже звонила докторам по этому поводу. Но, по словам источника, процесс проходит планово - колено изначально было серьезно повреждено. Со стороны Крамаренко претензий к врачам не поступало. О невиновности врачей заявил и отец Лалы Дмитрий Крамаренко. По его словам, гимнастка долгое время ощущала острую боль в колене и победила на Играх БРИКС благодаря морально-волевым качествам. Также он подтвердил знакомство с оперировавшим девушку врачом. Высказывания Винер он посчитал эмоциональной реакцией из-за переживаний за судьбу спортсменки.