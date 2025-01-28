МИД Азербайджана: Это фейк...
В социальных сетях распространилась фейковая новость, опубликованная от имени руководителя Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.
В поддельном пресс-релизе представитель МИД якобы прокомментировал информацию о причастности России в крушении самолета ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL).
Однако распространенная информация ложная и не соответствует действительности. Ни на официальном сайте МИД, ни в аккаунтах Айхана Гаджизаде в социальных сетях не опубликовано никаких заявлений по этому поводу.
В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве также подтвердили, что новость является фейковой.