USD 1.7000
EUR 1.7739
RUB 1.7487
Подписаться на уведомления
Моральная победа повстанца над Трампом
Новость дня
Моральная победа повстанца над Трампом

МИД Азербайджана: Это фейк...

17:27 584

В социальных сетях распространилась фейковая новость, опубликованная от имени руководителя Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

В поддельном пресс-релизе представитель МИД якобы прокомментировал информацию о причастности России в крушении самолета ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL).

Однако распространенная информация ложная и не соответствует действительности. Ни на официальном сайте МИД, ни в аккаунтах Айхана Гаджизаде в социальных сетях не опубликовано никаких заявлений по этому поводу.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве также подтвердили, что новость является фейковой.

Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме
Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме
17:35 303
МИД Азербайджана: Это фейк...
МИД Азербайджана: Это фейк...
17:27 585
Таможенникам рассказали, почему они не получают зарплату
Таможенникам рассказали, почему они не получают зарплату
17:24 601
Китай и Индия остановили закупку российской нефти
Китай и Индия остановили закупку российской нефти
16:52 960
Ильхам Алиев анонсирует большую госпрограмму по Баку
Ильхам Алиев анонсирует большую госпрограмму по Баку
16:25 2068
Алиев распорядился: будет построен новый терминал
Алиев распорядился: будет построен новый терминал
16:16 2362
Алиев: Особенно возражали США...
Алиев: Особенно возражали США...
16:08 2584
Зеленский назвал ошибку Киева
Зеленский назвал ошибку Киева
15:23 3054
Турки заключат с саудитами военный контракт на 6 миллиардов
Турки заключат с саудитами военный контракт на 6 миллиардов
15:07 2451
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
11:57 4425
Моральная победа повстанца над Трампом
Моральная победа повстанца над Трампом слово команданте
01:13 9597

ЭТО ВАЖНО

Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме
Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме
17:35 303
МИД Азербайджана: Это фейк...
МИД Азербайджана: Это фейк...
17:27 585
Таможенникам рассказали, почему они не получают зарплату
Таможенникам рассказали, почему они не получают зарплату
17:24 601
Китай и Индия остановили закупку российской нефти
Китай и Индия остановили закупку российской нефти
16:52 960
Ильхам Алиев анонсирует большую госпрограмму по Баку
Ильхам Алиев анонсирует большую госпрограмму по Баку
16:25 2068
Алиев распорядился: будет построен новый терминал
Алиев распорядился: будет построен новый терминал
16:16 2362
Алиев: Особенно возражали США...
Алиев: Особенно возражали США...
16:08 2584
Зеленский назвал ошибку Киева
Зеленский назвал ошибку Киева
15:23 3054
Турки заключат с саудитами военный контракт на 6 миллиардов
Турки заключат с саудитами военный контракт на 6 миллиардов
15:07 2451
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
11:57 4425
Моральная победа повстанца над Трампом
Моральная победа повстанца над Трампом слово команданте
01:13 9597
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться