Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме

Эмин Баггаев, осужденный на пожизненное лишение свободы за терроризм, убийства, провоцирование конфликтов на национальной почве и другие тяжкие преступления, подал кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана.

Напомним, ранее Баггаев обратился в суд Гарадагского района с заявлением, в котором просил заменить пожизненный срок на определенный и освободить его, ссылаясь на то, что он отбывает наказание уже более 20 лет.

Согласно материалам дела, 19 августа 2001 года неизвестные обстреляли из автоматического оружия сотрудников полиции, дежуривших у здания отдела полиции Загатальского района. В результате пятеро сотрудников получили ранения различной степени тяжести. После ответного огня преступники скрылись с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что это тяжкое преступление совершили члены преступной группы, которые ранее, 30 июля, напали на дежурную часть воинской части Внутренних войск в местности Гала Загатальского района, а 17 августа взорвали бюст Имама Шамиля в селе Джар. Целью преступников было организовать провокации, создать конфликт на национальной почве и нарушить стабильность в регионе.

Членами этой преступной группы были жители села Кебелоба Загатальского района — Ильхам Баггаев, Эмин Баггаев, Эмин Моллаев, Гурбан Гасанов, Ислам Хиниев, Абдулгамид и Ибрагим Булаевы, а также другие лица. В результате совместной операции МВД, Генеральной прокуратуры и ныне расформированного Министерства национальной безопасности были задержаны 23 человека, подозреваемых в совершении этих преступлений. Следствие установило, что целью действий преступной группы, сопровождавшихся гибелью трех человек, тяжелыми ранениями семерых, уничтожением государственной и частной собственности, было дестабилизировать общественно-политическую обстановку в республике, создать очаг этнического конфликта в регионе и спровоцировать сепаратистские настроения. Некоторые члены группы встречались с представителями армянских спецслужб в Ереване и в различных городах России, где получали тайные инструкции, деньги, оружие и боеприпасы.

Ильхам и Эмин Баггаевы, а также Эмин Моллаев, являвшиеся одними из главных руководителей незаконной вооруженной группы, были приговорены к пожизненному заключению. Наджмеддин Мамедов и Шабан Бушдиев получили по 15 лет лишения свободы, Фазиль Давудов — 13 лет, Солтан Газиханов — 11 лет, Гурбан Гасанов — 10 лет, остальные осужденные — от 7 до 8 лет.