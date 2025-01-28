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Нарышкин уже делит украинские земли

18:14 2822

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предложил «обсудить права на украинские земли с участием историков из разных стран».

«Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о возможном будущем раздела территории Украины. По его словам, «тема имеет глубокую предысторию и требует детального рассмотрения».

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