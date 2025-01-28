Дания категорична: Трамп не получит Гренландию

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен отвергли возможность взятия Гренландии под контроль Соединенными Штатами Америки.

«Ну, Трамп не получит Гренландию. Гренландия есть Гренландия, и гренландский народ - это народ, также с точки зрения международного права», - приводит агентство Ritzau слова Лёкке Расмуссена.

На вопрос, начнет ли Трамп, если он действительно захочет забрать Гренландию, осуществлять вторжение, министр сказал: «Он не получит Гренландию. И именно поэтому я не должен стоять здесь и давать советы, как ему что-то забрать, то, что он не должен делать».

Министр обороны разделяет мнение коллеги, что Трамп не должен забрать Гренландию: «Я согласен с комментариями, которые министр иностранных дел сделал несколько часов назад».

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия - автономия в составе Дании - должна присоединиться к США