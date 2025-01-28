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Впервые! Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов вместе сыграют в чемпионате Азербайджана

Призовой фонд - 90 тысяч
Эльмир Алиев, отдел спорта
18:33 1116

31 января в бизнес-центре Landmark стартуют мужской и женский чемпионаты Азербайджана по шахматам.

В мужском турнире примут участие 26 шахматистов, в женском - 16 шахматисток. Чемпионат пройдет по так называемой олимпийской системе с выбыванием. В каждом раунде соперники сыграют две классические партии. Если они не выявят победителя, то будет тай-брейк.

Впервые в истории азербайджанских шахмат в чемпионате примут участие все сильнейшие гроссмейстеры страны. Это обладатели многочисленных титулов Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов, а также Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы, Эльтадж Сафарли, Васиф Дурарбейли, Ниджат Абасов, Магомед Мурадлы и другие.

Надо сказать, что Мамедъяров и Раджабов впервые вместе сыграют в чемпионате Азербайджана!

В женском чемпионате сыграют чемпионка Европы Ульвия Фаталиева, а также Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Тюркян и Зейнаб Мамедъяровы.

Призовой фонд мужского чемпионата - 90 тысяч манатов, женского - 30 тысяч. Чемпионы получат соответственно 20 тысяч и 10 тысяч.

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