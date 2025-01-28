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После указа Трампа курды Сирии перестали получать деньги от США

18:43 1406

Недавний указ президента США Дональда Трампа о приостановке иностранной помощи другим государствам привел к прекращению финансирования курдских вооруженных формирований в Сирии, утверждает газета Türkiye со ссылкой на источники в регионе.

По данным издания, решение Трампа пересмотреть программу иностранной помощи перекрыло поступление средств для террористической Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления YPG, ограничило их расходы на транспорт и продовольствие, а также поставило под большой риск выплату денег.

Издание пишет, что ответственные за финансы структуры РПК и YPG предупредили об ограничениях на расходы на содержание штаб-квартир, транспортные средства и питание. Кроме того «зарплаты в январе - феврале могут стать последними».

Türkiye ссылается на источники в сирийских регионах Ракка и Хасеке, которые подтвердили сложившуюся ситуацию.

Источники газеты также сообщили, что внутри РПК и YPG высоки опасения военной операции Турции на севере Сирии, где под контролем курдов есть нефтяные промыслы, дающие им около $2 млрд дохода в год.

Трамп ранее подписал исполнительный указ о переоценке и перегруппировке американской помощи иностранным государствам, в котором предписывается приостановить ее оказание на 90 дней.

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