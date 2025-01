Джордж Клуни, Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Шэрон Стоун… не хотят оставаться в Америке Трампа

Барбра Стрейзанд в интервью Стивену Колберту , ведущему популярного телешоу The Late Show with Stephen Colbert еще раньше предупредила, что она «не сможет остаться в этой стране если...». О том, что она уже прибрела билет, сказала и Шэрон Стоун. Основной инстинкт подсказал ей, что оставаться в Америке Трампа — себя не уважать.

Недавно мне довелось прочитать основательный блог одного известного российского писателя (называть его фамилию меня не уполномочили). Так вот, он считает, что первопричиной победы Трампа стало то, что в стране созрел запрос на противодействие «левой повестке», которую навязали демократы. Трамп, пишет он, победил на волне раздражения, накопившегося в мейнстриме американского общества эксцессами либерализма.

Я согласен с такой оценкой лишь отчасти. Да, запрос на контрмеры против левацких вывертов очевиден. Вспомним (с ужасом) расовую контрреволюцию под девизом «Black lives matter», когда черные заставляли добропорядочных белых граждан целовать их ботинки.

Однако Трампа избрал не мейнстрим американского общества, а его ядерный электорат в виде миллионов реднеков. А эти ребята вряд ли знают значение слов «woke» или «diversity», ставшими эмблематическими для демократов.

Но вот беда — Голливуд и его окрестности избиратели в массе своей видят, как бастион ненавистного им либерализма. Очень далекого от народа.

Отсюда и потеря уважения, о котором говорят Роберт де Ниро и в унисон с ним Брюс Спрингстин. «Born in the USA», («Рожденный в США») пел он в одной из своих старых песен. «Born to Run» («Рожденный бежать) - в другой. Сейчас он выбирает последнюю композицию.