Джордж Клуни, Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Шэрон Стоун… не хотят оставаться в Америке Трампа

Американские селебритис разлетаются кто-куда. Их можно не спрашивать: «С кем вы, мастера культуры?». Они в один голос ответят: «С кем угодно, но только не с Трампом». «Hollywood Reporter» насчитал больше десяти знаменитостей, которые из-за второго пришествия Трампа собираются покинуть Америку. Одним из последних в списках на отъезд стал актер Джордж Клуни. Он продал на аукционе за 170 миллионов долларов свои наручные часы Omega Seamaster Aqua Terra и готовится сказать своей стране «Good bye». Причина — Клуни не может перенести «красную волну», которую поднял Трамп и ему сочувствующие.

А до этого был Том Хэнкс. «Это не та Америка, которую я хочу видеть», - сказал Хэнкс, объявивший о том, что уезжает в Канаду. «Я играл героев, исследователей и даже капитанов, - продолжил свою мысль Хэнкс. – Но больше не могу быть капитаном на этом тонущем корабле». Вот будет неприятность, если Трамп все же присоединит Канаду к США. Тогда этот мегатонный «Титаник» пойдет ко дну еще быстрее. Совсем недавно совместно сообщили о своем отъезде актер и продюсер Роберт де Ниро и певец Брюс Спрингстин. Они сказали, что «больше в Америке не пользуются уважением». Де Ниро отправится в итальянскую Тоскану, Спрингстин - в Ирландию. Многие знаменитости заранее объявили, что будут искать недвижимость за рубежом, если к власти придет Трамп. Певица Шэр написала в соцсети, что в случае повторного избрания Трампа она отправится на Юпитер. «Во время его первого срока у меня чуть не началась язва, тогда я решила остаться, но теперь точно уеду», - говорит она. Ее место назначения — Канада.

Барбра Стрейзанд в интервью Стивену Колберту, ведущему популярного телешоу The Late Show with Stephen Colbert еще раньше предупредила, что она «не сможет остаться в этой стране если...». О том, что она уже прибрела билет, сказала и Шэрон Стоун. Основной инстинкт подсказал ей, что оставаться в Америке Трампа — себя не уважать. Ну не любят мастера культуры Дональда Трампа! Их от него тошнит. Им в нем противно все — его оранжевый хохолок и вечно раскрытый в форме бублика рот. Который прежде лихо пародировал актер Алек Болдуин — не отличишь. «Красная (от цвета республиканцев) волна» напугала их всех. Но не только волюнтаризм и безрассудство самого Трампа, а и действия его душеприказчика Илона Маска. Голливуд не терпит антисемитизма ни в какой форме. А тут появился этот ненормальный, скачет по сцене, как козел, да еще зигует как нацистский фанатик. Что это за фокусы? Селебритис решили, что это какой-то антисемитизм справа, который может быть даже опаснее, чем «левый» - ненависть к Израилю студентов и профессоров либеральных колледжей. Да, такую Америку с Трампом и Маском они не хотят.

Кстати, из-за нелюбви к Маску кто–то из голливудских персон уже начал терять большие деньги. Так недавно потерял спонсорскую сделку на 86 миллионов долларов упомянутый нами Алек Болдуин. А все потому, что в момент отчаяния произнес: «Илон Маск – чертов идиот. Я не могу здесь жить в ближайшие четыре года». Звезды Голливуда – люди уважаемые в Америке. Их манеры, одежду, шутки копируют миллионы фанатов. И многие были уверены, что голос «фабрики чудес», известных на весь мир певцов и певиц на выборах прозвучит громко. В пользу Камалы Харрис, конечно. Все были уверены, что поддержка Харрис Тейлор Свифт непременно принесет победу демократам. Но этого не случилось. Голос известных деятелей культуры был едва слышен. Их, как сказал Роберт де Ниро, больше не уважают. Что же случилось с благословенной Америкой?