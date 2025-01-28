USD 1.7000
EUR 1.7739
RUB 1.7487
Подписаться на уведомления
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Новость дня
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...

Попытка госпереворота в Молдове?

19:18 2341

Спецслужбы Молдовы задержали спикера парламента Гагаузии, от него потребовали отстранить башкана автономии.

Об этом спикер Дмитрий Константинов заявил в видеообращении на канале «Гагаузия-24».

«В аэропорту меня опять встретили работники службы безопасности. Они мне говорили, что я должен сделать все возможное с депутатами Народного собрания, чтобы отстранить башкана. <…> Я говорил им раньше и повторил сейчас, что мы не можем на это пойти, так как ее избрал народ Гагаузии. Тогда они мне сказали, что займутся моей семьей, у которой будут проблемы. В итоге мне не дали вылететь. Я официально обращаюсь к генеральному прокурору сегодня. Вы должны предпринять все возможное, чтобы те люди, которые сегодня нарушают законодательство, ответили за это», — сказал Константинов.

В Баку растут цены на средства гигиены: мыло, шампунь, паста, щетка…
В Баку растут цены на средства гигиены: мыло, шампунь, паста, щетка…
21:17 172
На борту корабля из Стамбула обнаружили кокаин на сумму 3 миллиарда долларов. Чей груз?
На борту корабля из Стамбула обнаружили кокаин на сумму 3 миллиарда долларов. Чей груз?
20:23 1700
Джордж Клуни, Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Шэрон Стоун… не хотят оставаться в Америке Трампа
Джордж Клуни, Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Шэрон Стоун… не хотят оставаться в Америке Трампа главная тема
19:01 2844
Недосказанность в рассказе об AZAL
Недосказанность в рассказе об AZAL статья концептуальная
09:09 8769
Попытка Москвы проваливается, Брюссель «вырывается вперед»
Попытка Москвы проваливается, Брюссель «вырывается вперед» наш обзор
19:26 2511
Попытка госпереворота в Молдове?
Попытка госпереворота в Молдове?
19:18 2342
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства... все еще актуально
15:57 9401
Нахрапистый бизнесмен сдает истерзанную Украину
Нахрапистый бизнесмен сдает истерзанную Украину слово публицисту
02:25 11746
Впервые! Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов вместе сыграют в чемпионате Азербайджана
Впервые! Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов вместе сыграют в чемпионате Азербайджана Призовой фонд - 90 тысяч
18:33 1117
Спецпредставитель Путина в Баку
Спецпредставитель Путина в Баку
18:08 4300
Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме
Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме
17:35 3719

ЭТО ВАЖНО

В Баку растут цены на средства гигиены: мыло, шампунь, паста, щетка…
В Баку растут цены на средства гигиены: мыло, шампунь, паста, щетка…
21:17 172
На борту корабля из Стамбула обнаружили кокаин на сумму 3 миллиарда долларов. Чей груз?
На борту корабля из Стамбула обнаружили кокаин на сумму 3 миллиарда долларов. Чей груз?
20:23 1700
Джордж Клуни, Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Шэрон Стоун… не хотят оставаться в Америке Трампа
Джордж Клуни, Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Шэрон Стоун… не хотят оставаться в Америке Трампа главная тема
19:01 2844
Недосказанность в рассказе об AZAL
Недосказанность в рассказе об AZAL статья концептуальная
09:09 8769
Попытка Москвы проваливается, Брюссель «вырывается вперед»
Попытка Москвы проваливается, Брюссель «вырывается вперед» наш обзор
19:26 2511
Попытка госпереворота в Молдове?
Попытка госпереворота в Молдове?
19:18 2342
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства... все еще актуально
15:57 9401
Нахрапистый бизнесмен сдает истерзанную Украину
Нахрапистый бизнесмен сдает истерзанную Украину слово публицисту
02:25 11746
Впервые! Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов вместе сыграют в чемпионате Азербайджана
Впервые! Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов вместе сыграют в чемпионате Азербайджана Призовой фонд - 90 тысяч
18:33 1117
Спецпредставитель Путина в Баку
Спецпредставитель Путина в Баку
18:08 4300
Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме
Баггаевых навсегда оставили в Гобустанской тюрьме
17:35 3719
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться