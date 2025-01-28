Попытка госпереворота в Молдове?
Спецслужбы Молдовы задержали спикера парламента Гагаузии, от него потребовали отстранить башкана автономии.
Об этом спикер Дмитрий Константинов заявил в видеообращении на канале «Гагаузия-24».
«В аэропорту меня опять встретили работники службы безопасности. Они мне говорили, что я должен сделать все возможное с депутатами Народного собрания, чтобы отстранить башкана. <…> Я говорил им раньше и повторил сейчас, что мы не можем на это пойти, так как ее избрал народ Гагаузии. Тогда они мне сказали, что займутся моей семьей, у которой будут проблемы. В итоге мне не дали вылететь. Я официально обращаюсь к генеральному прокурору сегодня. Вы должны предпринять все возможное, чтобы те люди, которые сегодня нарушают законодательство, ответили за это», — сказал Константинов.