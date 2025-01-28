Попытка Москвы проваливается, Брюссель «вырывается вперед»

Европейский союз выделил Кишиневу грант в размере 30 миллионов евро, чтобы смягчить энергетический кризис в сепаратистском Приднестровском регионе Молдовы. Представитель молдавского правительства Даниел Водэ заявил, что Кишинев готов осуществлять поставки газа в Приднестровье в период с 28 января по 10 февраля за счет данных средств. «Незамедлительное и экстренное вмешательство — с 28 января по 10 февраля. Европейский союз предоставил экстренный грант в размере 30 миллионов евро, чтобы позволить компании Energocom закупать природный газ на свободном рынке. Через АО «Молдовагаз» на левый берег Днестра будет доставлено необходимое количество газа для предотвращения гуманитарной катастрофы в регионе, а также для производства электроэнергии для правого берега», — заявил Водэ.

Реакция Тирасполя на это предложение пока неизвестна. Ранее сообщалось, что Россия выразила готовность поставлять в Приднестровье «гуманитарный газ». Лидер сепаратистов Вадим Красносельский после переговоров в Москве заявил, что российский «гуманитарный газ» может в скором времени поступить в регион. Однако он не уточнил, каким именно образом он будет доставлен в Приднестровье. Кишинев же отметил, что поставка российского газа в сепаратистский регион без участия молдавской стороны невозможна. С 1 января транзит российского «голубого топлива» через Украину в Европу был прекращен. Ранее «Газпром» поставлял газ Молдове и Приднестровскому региону по этому маршруту. Этот же газ может быть доставлен в Молдову через Трансбалканский маршрут через Болгарию и Румынию. Однако Россия требует от Молдовы выплатить задолженность в размере 709 миллионов долларов: ее Кишинев считает долгом, накопленным из-за потребления газа в сепаратистском регионе, и не намерен ничего оплачивать. Для удовлетворения потребностей своего населения Молдова начала закупать газ на европейском рынке и предложила осуществлять поставки в Приднестровский регион по рыночной цене. Однако Тирасполь отказался от этого предложения и, по сути, рассчитывает на возобновление практически бесплатных поставок российского «голубого топлива». 27 января правительство Молдовы решило предоставить Приднестровью в долг 3 миллиона кубометров газа для поддержания давления в газовой системе. «Эта мера обеспечивает непрерывность поставок до 31 января 2025 года», — заявили представители властей.

24 января лидер сепаратистов Вадим Красносельский сообщил, что запасов газа в газотранспортной системе хватит «на пару дней», но если система «завоздушится», на восстановление подачи газа в дома могут уйти месяцы. «Если левый берег Днестра согласится на помощь, данная поставка станет частью пакета помощи ЕС. В противном случае 3 миллиона кубометров должны быть возвращены до 1 марта либо оплачены «Тираспольтрансгазом» по рыночной цене, по которой газ был приобретен «Молдовагазом», — пояснил пресс-секретарь правительства. Он также подчеркнул, что электроэнергия, вырабатываемая на Молдавской ГРЭС из газа, закупленного Кишиневом в рамках европейского пакета помощи, должна поставляться на правый берег бесплатно. Отметим, что Молдавская ГРЭС находится под контролем Тирасполя.

«Решение, предложенное Кишиневом и Брюсселем, приносит прямую пользу людям. На правом берегу стоимость электроэнергии будет скорректирована за счет бесплатных поставок в период с 1 по 10 февраля. На левом берегу жители получат тепло и свет с 1 февраля», — заявил Даниел Водэ. Тирасполь согласился принять у Кишинева в долг 3 миллиона кубометров газа в сутки для поддержания давления в газопроводной системе, однако готовность приобрести газ из Молдовы за счет гранта ЕС вызывает сомнения. По мнению экспертов, Москва может не позволить этому состояться, так как Россия не заинтересована в смягчении энергетического кризиса в сепаратистском регионе с участием Брюсселя и его поддержки. Цель Кремля — ослабить социальную поддержку прозападного правительства Майи Санду, вызвав резкий рост цен на энергоносители в Молдове, и добиться реванша пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах.