Израильские войска готовятся к наступательным операциям в Сирии

Министр обороны Исраэль Кац посетил оккупационную зону Израиля в Сирии. Как сообщают израильские СМИ, Кац встретился с личным составом ЦАХАЛ, затем провел оперативное совещание на укрепленном пункте на горе Хермон.

По словам Каца, цель его визита – проверка готовности к оборонительным и наступательным операциям. Министр обороны заявил, что израильские войска останутся на территории Сирии на неопределенное время.