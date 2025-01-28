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Израильские войска готовятся к наступательным операциям в Сирии

19:39 1167

Министр обороны Исраэль Кац посетил оккупационную зону Израиля в Сирии. Как сообщают израильские СМИ, Кац встретился с личным составом ЦАХАЛ, затем провел оперативное совещание на укрепленном пункте на горе Хермон.

По словам Каца, цель его визита – проверка готовности к оборонительным и наступательным операциям. Министр обороны заявил, что израильские войска останутся на территории Сирии на неопределенное время.

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