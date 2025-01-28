Путин открыл дверь «Лады», но садиться не стал

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти ознакомился с новинкой концерна - предсерийным автомобилем Lada Iskra.

Путину продемонстрировали автомобиль в разных кузовах и цветах - красном, белом и синем. Путин открыл дверь красного седана и заглянул в салон, однако садиться в машину не стал.

Мировая премьера Lada Iskra состоялась 5 июня 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Старт производства намечен на первое полугодие 2025 года. Концептуально новая модель займет нишу между Lada Granta и Lada Vesta.