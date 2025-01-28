В Турции взялись за Имамоглу

Прокуратура Стамбула начала расследование в отношении мэра города Экрема Имамоглу, подозреваемого в попытке оказать давление на судебного эксперта. В понедельник в ходе пресс-конференции, анонсированной пресс-службой Имамоглу под тизером «Главное впереди», мэр Стамбула раскритиковал эксперта Сатылмыша Беюкджанаяка, который участвовал в расследовании дела против главы муниципалитета Бешикташа Рызы Акполата, арестованного за коррупцию и взяточничество при проведении тендеров. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя обвинения в коррупции в муниципалитете Бешикташа, отметил, что этот процесс затрагивает весь Стамбул, и добавил: «Главное впереди». А в Анатолии это выражение, используют обычно, описывая что-то скрытое или то, что вскоре станет явным. В свою очередь, Имамоглу на своей пресс-конференции отметил, что президент имел в виду не его персону, а эксперта Сатылмыша Беюкджанаяка.

Имамоглу обвинил Беюкджанаяка, одного из наиболее известных и опытных турецких судебных экспертов, получивших широкую известность, благодаря отчету, подготовленному для дела против Рызы Акполата, в подготовке «фальшивых судебных отчетов». Напомним в этой связи, что Беюкджанаяк был назначен экспертом по уголовному делу, инициированному прокуратурой Черкезкёя в отношении муниципалитета района Капаклы. После чего прокуратура Стамбула сообщила, что были предприняты попытки повлиять на судебную систему, в результате которых один из судебных экспертов «подвергся нападкам». В связи с этим было начато расследование по статьям 277 и 288 Уголовного кодекса Турции. На прошлой неделе Имамоглу, являющийся совместным кандидатом от Республиканской народной и Демократической партий, позволил высказывания в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека, выдавшего ордер на арест главы муниципалитета Эсенюрт, был обвинен по статьям «угроза» и «навет на лиц, выполняющих обязанности в борьбе с терроризмом». 31 января Имамоглу даст первые показания по этому делу. Следует отметить, что, помимо описанных выше расследований, в отношении Имамоглу существуют другие дела - обвинения в «манипуляции тендерами» в период, когда он возглавлял муниципалитет Бейликдюзю, а также кейс, известный в СМИ, как «дело о глупцах», который связан с высказыванием мэра Стамбула в адрес членов Высшего избирательного совета в 2019 году. По «делу о глупцах» суд первой инстанции приговорил Имамоглу к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы, однако апелляционный и Верховный апелляционный суды пока не вынесли окончательного решения.

По сложившейся в Турции многолетней традиции политики избегают вступать в полемику с бюрократами, полицией, а также судебными и прокурорскими органами. Даже споры в парламенте, доходящие порой до оскорблений и драк, происходят обычно только между политиками. Объясняется это просто – при смене власти политики уступают свои места соратникам, а бюрократы продолжают работать до выхода на пенсию, независимо от правящей партии. Таким образом, государственная система в Турции тесно связана с бюрократией. Учитывая, что за последние 10 лет в стране имели место случаи убийств прокуроров террористами, действия мэра Стамбула, избравшего целью государственного бюрократа и его семью, вызывают в обществе неоднозначную реакцию. По мнению политических обозревателей в Анкаре, если расследования против Имамоглу носят политический характер, то он, соответственно, должен критиковать судебную политику правительства и министра юстиции, представляющего правящую партию, а не атаковать бюрократов. Считается, что если бы Имамоглу не избрал их целью своих словесных нападок, в отношении него не было бы текущих расследований. В этой связи обществу напоминают, что из четырех расследований в отношении мэра Стамбула три связаны с государственными служащими. Как известно, сторонники Имамоглу в политике и средствах массовой информации требуют, чтобы его выдвинули кандидатом в президенты от РНП. Имамоглу, который в 2024 году впервые за 42 года добился от этой партии победы на муниципальных выборах, поднял вопрос о своей кандидатуре на президентский пост. Его сторонники уверены: если Имамоглу будет официально провозглашен кандидатом на пост президента Турции, суды не осмелятся принять политическое решение о его запрете на участие в выборах.

По информации haqqin.az, после ареста глав муниципалитетов Эсенюрт и Бешикташ сторонники Имамоглу ожидали, что председатель РНП Озгюр Озель объявит о выдвижении кандидатуры Имамоглу. Однако председатель РНП посоветовал сторонникам мэра не торопиться. По словам источника haqqin.az, популярность Имамоглу далеко не та, что была раньше, и в этом заключается одна из двух причин нерешительности Озгюра Озеля - согласно большинству опросов, в рейтинге популярности Имамоглу занимает третье место после Эрдогана и мэра Анкары Мансура Яваша. Ну а второй причиной является так называемый «фактор Мансура Яваша». У мэра Анкары нет сильного влияния в центральном офисе и элите РНП, но он пользуется поддержкой общества. Держась в стороне от политических споров и открыто высказывая националистические идеи, Яваш уже заявил о планах участвовать в следующих президентских выборах. Считается, что если Озгюр Озель объявит Имамоглу кандидатом, этот шаг приведет к окончательному разрыву с Явашем, ранее выражавшим на партийном съезде недовольство своей изоляцией. По мнению Озеля, несмотря на успех Имамоглу на выборах, поспешное обсуждение его кандидатуры на пост президента нанесет по партии серьезный удар. Он также считает, что одной из причин, по которой за последние шесть месяцев рейтинг РНП вновь стал уступать правящей ПСР, является медийное противостояние между Имамоглу и Явашем.