Китай потребовал сокращения ядерного арсенала России и США

Об этом говорится в заявлении китайского МИДа в ответ на предложение президента США Дональда Трампа начать трехсторонние переговоры Москвы, Пекина и Вашингтона по вопросам денуклеаризации. По мнению МИД КНР, уменьшить число ядерных боеголовок и их носителей должны также США — и это является условием для начала диалога, о котором заявлял Трамп.

«Две ядерные державы с крупнейшими ядерными арсеналами должны добросовестно выполнять свои особые… обязанности по ядерному разоружению», — цитирует AFP заявление МИД Китая. Россия и США должны «существенно сократить свои ядерные арсеналы, чтобы создать необходимые условия для присоединения других государств, обладающих ядерным оружием, к процессу разоружения», добавили в ведомстве.

Трамп в обращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе заявил о планах добиваться «денулеаризации» через трехсторонние переговоры России, США и Китая.

По данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), на 2024 год США имели 3708 доступных к использованию ядерных боеголовок, а Россия — 4380.

В распоряжении Китая находилось 500 ядерных боезарядов, и это число увеличилось на 90 за последний год, что сделало Пекин мировым лидером по темпам наращивания ядерного арсенала.

На третьем месте по ядерному арсеналу, по данным SIPRI, находится Франция (290 единиц), на четвертом — Великобритания (225 единиц).