На борту корабля из Стамбула обнаружили кокаин на сумму 3 миллиарда долларов. Чей груз?

10 ноября прошлого года корабль под названием Halic-Equality, отправившийся из Стамбула, был задержан у побережья Южной Америки, в 1300 километрах от французского острова Мартиника. На борту судна было обнаружено около 9 тонн кокаина. Операцию провели Военно-морские силы Франции. Рыночная стоимость обнаруженного наркотика превышает 3 миллиарда долларов. Спрятанный на корабле кокаин быстро обнаружили французские военные совместно с сотрудниками агентства по борьбе с наркотиками острова. Наркотики были упакованы в 250 свертков. Операция проводилась в координации с Вооруженными силами Гайаны и Морским аналитическим и оперативным центром по борьбе с наркотиками (MAOC-N) — европейской организацией, базирующейся в Лиссабоне и занимающейся борьбой с незаконным оборотом наркотиков.

Корабль, предназначенный для перевозки нефти, с 2020 по ноябрь 2024 года носил название Haliç и ходил под турецким флагом. В ноябре 2024 года судно сменило флаг на танзанийский и было переименовано в Equality. Сообщается, что корабль, построенный в 1972 году, уже давно завершил свой срок эксплуатации, а его рыночная стоимость составляет всего 200 тысяч долларов. Отметим, что международная наркомафия использует для транспортировки наркотиков преимущественно старые суда. В грузовых кораблях, регулярно курсирующих из стран Латинской Америки в европейские порты, периодически находят тонны кокаина. Согласно данным онлайн-ресурса Marinetraffic.com, судно Halic-Equality вышло из Стамбула 12 ноября, по пути зашло в порт Бисау, расположенный в столице Гвинеи-Бисау. 13 декабря судно покинуло этот порт и направилось в сторону Южной Америки. До 28 декабря транспондер корабля был отключен, из-за чего невозможно установить, в какие порты он заходил и каким маршрутом следовал. 10 января корабль был задержан французскими военно-морскими силами в открытом море у берегов острова Мартиника.