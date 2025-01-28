Дания готовится к битве с Трампом за Гренландию

28 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен совершила срочное турне по европейским столицам. Она встретилась в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в Париже провела переговоры с французским президентом Эманнуэлем Макроном, в Брюсселе — с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как отмечено в сообщении датского правительства, ключевая тема визита Фредериксен — европейское единство. «Европа находится в серьезной ситуации: война на континенте и изменения в геополитической реальности. В такое время единство имеет решающее значение. Именно поэтому мне важно постоянно находиться в тесном диалоге с моими европейскими коллегами и союзниками. Защищать интересы Дании и укреплять нашу общую позицию», — заявила датский премьер. И подчеркнула, что Европа прошла долгий путь, но должна быть в состоянии делать гораздо больше самостоятельно.

Ее турне последовало после заявлений Дональда Трампа о намерении присоединить к США Гренландию — автономную территорию, входящую в состав Королевства Дания. Общаясь с журналистами 25 января, президент отметил — если датские власти не позволят острову перейти под американский контроль, это будет «очень недружественный акт». «Потому что это для защиты свободного мира. Это не для нас. Это для свободного мира», — утверждает Трамп.