Напомним, CNN в июле прошлого года сообщал со ссылкой на источники, что американские и немецкие спецслужбы в начале 2024-го сорвали «план российского правительства» по убийству Паппергера.

В НАТО впервые публично обвинили Россию в подготовке убийства главы крупнейшего в Европе производителя оружия, немецкой Rheinmetall, Армина Паппергера, об этом в ходе выступления в Европарламенте сказал заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай, передает Politico.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда призвал не относиться к этому сообщению серьезно, так как оно подано «в стиле очередных фейков».

Аппатурай сказал, что в последние пару лет происходили случаи диверсий в странах альянса, в их числе «сход поездов с рельсов, поджоги, нападения на имущество политиков», а также «заговоры с целью убийства», в том числе главы Rheinmetall.

По словам представителя НАТО, «русские вербуют» людей для своих заговоров в интернете, используя в том числе «преступные группировки, ничего не подозревающую молодежь или мигрантов». Представитель НАТО добавил, что это делается с целью «посеять панику и подорвать поддержку Украины».