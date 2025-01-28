Путину некуда спешить. Его цель – Киев и Кишинев

Российский оппозиционный политтехнолог, публицист и писатель Станислав Белковский считает, что, исходя из победы Трампа на президентских выборах в США и его позиции касательно российско-украинской войны, Путин вполне может переориентироваться на план "Б" по взятию под контроль Украины и Молдовы.

Президентские выборы минувшего года показали, что в Молдове тоже все непросто: лишь с небольшим отрывом действующему президенту Майе Санду удалось удержать власть.

"Путин рассчитывает на то, что ему удастся в двух странах привести к власти пророссийские силы, возможно, в этом году или чуть позже. Ему торопиться некуда в отличие от многих других политиков. И на этом все закончится", – отметил Станислав Белковский во время беседы с Марком Фейгиным, запись которой можно посмотреть на канале YouTube.