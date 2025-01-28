В Баку реконструируют базу детско-юношеской футбольной школы
Реконструируется учебно-тренировочная база Республиканской специализированной детско-юношеской футбольной школы олимпийского резерва, расположенная по улице Саттара Бахлулзаде в Баку, рассказали в Министерстве науки и образования.
На основании приказа Управления капитального строительства и хозяйственного обеспечения Миннауки и образования планируется реконструкция спортивных площадок школы, а также строительство дополнительных административных и вспомогательных зданий.
В министерстве отметили, что разрешения на строительство были получены от соответствующих органов, также даны указания исполнителям работ о соблюдении строительных норм и всех правил.
Согласно проекту, на территории разместятся административное здание, трибуна, подземная насосная станция, футбольное поле, автостоянка, котельная и другие объекты инфраструктуры. Строительные работы планируется завершить в июне этого года.
Также Управление призывает общественность не публиковать в социальных сетях непроверенную информацию.