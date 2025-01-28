«Обсуждается возможность бесплатного онкологического лечения в Азербайджане»

Для этого Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию проводит в настоящее время обсуждения с участием представителей соответствующих государственных учреждений, врачей и экспертов.

- Какие критерии будут учитываться при добавлении в медицинский пакет новых услуг?

- Прежде всего отмечу, что перечень и содержание пакета периодически меняются и дополняются. При добавлении новых услуг в расчет, в первую очередь, берется статистика последних пяти лет по летальным исходам и необратимой инвалидности. Во внимание также принимаются обращения граждан, медицинских учреждений и врачей ведущих профессиональных сообществ.

- Какие новые медицинские услуги планируется включить в пакет?

- Прежде всего отмечу, что планируется расширить покрываемые ОМС кардиологические, нейрохирургические, офтальмологические и травматологические услуги.

В настоящее время эти вопросы обсуждаются публично и находятся на стадии рассмотрения. Мы поделились своими предложениями с экспертным сообществом и ждем обратной связи, на основе которой будет запущен следующий этап обсуждений.

Помимо этого, в новом пакете ОМС будет более детально обозначено наименование медицинских услуг. Например, в разделе услуг по имплантации сердечных устройств приведены различные виды электрокардиостимуляторов, детализированы процедуры, входящие в операцию, а также названы фибринолитические вещества, применяемые при тромболитической терапии.

- В последнее время обсуждается вопрос о включении в ОМС ряда медикаментов. Вы могли бы уточнить, о каких именно идет речь?

- В текущем пакете услуг ОМС покрываются медикаменты, необходимые при стационарном лечении, в случаях, требующих срочной и неотложной помощи, при анестезии, а также другие медицинские расходные материалы, используемые при амбулаторных операциях.

Сейчас же речь идет о включении в страховое покрытие медикаментов, выписываемых по рецептам врачей. В связи с этим наше агентство подготовило соответствующий законопроект об изменениях в Законе о медицинском страховании.

- Какие из них предполагается включить в пакет обязательного страхования?

- Мы намерены разделить этот процесс на три этапа. Учитывая, что в Азербайджане и в мире широко распространены болезни сердца и сосудов, на первом этапе планируется обеспечить медикаменты для лечения именно этих заболеваний. На втором этапе будет включено обеспечение медикаментов для лечения болезней пищеварительной системы, на третьем – для лечения респираторных и легочных заболеваний.

После чего мы планируем поэтапно добавлять медикаменты для лечения других заболеваний, входящих в пакет услуг.

- Несколько месяцев назад в стране проводился месячник борьбы с раком груди. Мы знаем, что диагностика онкологических заболеваний уже включена в обязательное медицинское страхование. И все же, исчерпывающей информации об этом по-прежнему недостаточно. Могли бы Вы объяснить, как это работает? И будет ли в перспективе лечение онкологических заболеваний включено в обязательную медицинскую страховку?

- Когда после обращения к онкологу возникает подозрение на рак груди, пациентке для уточнения диагноза могут назначить маммографию. В онкологическом направлении доступен пап-тест, также включенный в пакет услуг. Кроме того, все онкологические маркеры также покрываются ОМС. Ну а после подтверждения диагноза лечение онкологии проводится в рамках государственной программы. В дополнение к этому наше Агентство провело встречи с соответствующими учреждениями и в настоящее время анализирует возможность включить в пакет обязательных услуг лечение онкологических заболеваний. По завершении анализа и при положительном решении общественность будет проинформирована.

В процессе лечения онкологическим пациентам также необходимо отслеживать анализ крови. В таких случаях пациент может обратиться в подведомственные TƏBİB больницы, предоставляющие лабораторные услуги.