В Баку растут цены на средства гигиены: мыло, шампунь, паста, щетка…

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в декабре прошлого года индекс потребительских цен на непродовольственные товары вырос на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а в период с января по декабрь — на 1,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре по сравнению с предыдущим месяцем подорожание коснулось бытовой техники и товаров личной гигиены, а снижение цен наблюдалось на обрезные доски, ортопедические матрасы, персональные компьютеры и ноутбуки.

В Азербайджане почти каждый месяц наблюдается рост цен на непродовольственные товары. Заметно подорожали средства личной гигиены, такие как мыло, шампунь, зубная паста, зубные щетки, дезодоранты и антиперспиранты, косметические средства, а также моющие средства и детские подгузники. Покупатели сообщают, что стоимость некоторых шампуней, которые два-три месяца назад стоили 5-6 манатов, поднялась до 10-11 манатов, антиперспирантов за 4-5 манатов — до 7-8 манатов, а жидкого мыла за 2-3 маната — до 4-5 манатов. Цены на зубные щетки, пасты и другие моющие средства увеличились как минимум на 2-5 манатов.

Экономист-эксперт Рауф Гараев считает, что рост цен связан с тем, что сырье для производства многих товаров в Азербайджане импортируется, и увеличение затрат влияет на конечные цены. «Для превращения сырья в готовую продукцию требуются определенные расходы. Эти расходы связаны с химическими веществами, которые приходится импортировать, так как они отсутствуют в местном производстве», — отметил экономист.

Гараев отметил, что поскольку в Азербайджане отсутствует производство бумаги и красок для нанесения на упаковку, дополнительные упаковочные материалы, включая определенные виды тары, импортируются из-за рубежа. Также выросли затраты на топливо и энергоресурсы, которые в будущем могут увеличиться еще больше, что напрямую влияет на транспортные расходы.

«Например, в Турции в 2022 году инфляция составила 85 процентов. Хотя сейчас уровень инфляции несколько снизился, ее влияние сохраняется. В этом году эффект инфляции также будет ощутим, и в соседней стране цены вновь могут вырасти», — подчеркнул эксперт, добавив, что рост цен в Турции влияет и на Азербайджан, однако лишь косвенно.

Экономист Фуад Ибрагимов считает, что на подорожание импортных товаров влияет несколько факторов. Производственные компании повышают цены, либо увеличиваются таможенные пошлины. Либо подорожание происходит под воздействием глобальных процессов: «В производственных процессах гигиенических, моющих и аналогичных товаров требования по защите окружающей среды ужесточаются из года в год. Меры по утилизации отходов и снижению воздействия на природу увеличивают расходы производителей, что отражается на ценах».

Он также добавил, что рост спроса может способствовать подорожанию, однако резкого увеличения спроса на рынке не наблюдается. По его мнению, для предотвращения значительного роста цен необходима здоровая конкуренция среди импортеров, поскольку монополия оказывает серьезное влияние на формирование цен.