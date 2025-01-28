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Азербайджанский боец UFC бросил вызов американцу

Отдел спорта
28 января 2025, 22:11 1314

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев, выступающий в легком весе, предложил подраться американо-иранскому бойцу Бенеилу Дариушу.

«Обидно, что твой бой отменили. У меня тоже до сих пор нет боя. Когда ты будешь готов? Было бы здорово разделить с тобой октагон», - написал Физиев на своей странице в социальных сетях.

31-летний представитель Азербайджана занимает в рейтинге UFC 11-е место, Дариуш - 9-е. Оба проиграли два своих последних поединка.

Рафаэль Физиев в заключительном бою в сентябре 2023 года встречался с польским бойцом Матеушем Гамротом. Этот поединок стал главным на турнире UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе. Встреча завершилась победой Гамрота техническим нокаутом. Во втором раунде азербайджанский боец получил разрыв крестообразной связки колена и не смог продолжить поединок. Всего в активе Физиева 12 побед, из которых 9 были одержаны досрочно, а также 3 поражения.

У 35-летнего Бенеила Дариуша 22 победы, 1 ничья и 6 поражений.

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