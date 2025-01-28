Азербайджанский боец UFC бросил вызов американцу

«Обидно, что твой бой отменили. У меня тоже до сих пор нет боя. Когда ты будешь готов? Было бы здорово разделить с тобой октагон», - написал Физиев на своей странице в социальных сетях.

31-летний представитель Азербайджана занимает в рейтинге UFC 11-е место, Дариуш - 9-е. Оба проиграли два своих последних поединка.

Рафаэль Физиев в заключительном бою в сентябре 2023 года встречался с польским бойцом Матеушем Гамротом. Этот поединок стал главным на турнире UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе. Встреча завершилась победой Гамрота техническим нокаутом. Во втором раунде азербайджанский боец получил разрыв крестообразной связки колена и не смог продолжить поединок. Всего в активе Физиева 12 побед, из которых 9 были одержаны досрочно, а также 3 поражения.

У 35-летнего Бенеила Дариуша 22 победы, 1 ничья и 6 поражений.