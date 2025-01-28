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Путин: С кем угодно, но не с Зеленским

28 января 2025, 22:13 2094

Вести переговоры с Владимиром Зеленским в рамках украинского урегулирования можно, но он не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Да, вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский – ред.) не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста", - сказал глава государства в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Так Путин ответил на вопрос, можно ли вести переговоры с Зеленским.

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