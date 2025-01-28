Минтруда о повышенных пенсиях

Об этом было объявлено на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения.

В рамках нового пакета социальных реформ с начала 2025 года в следующем месяце все пенсии будут выплачиваться в повышенном размере. Повышение будет происходить по двум направлениям: будет обеспечена как индексация пенсий с начала года, так и повышение пенсий ниже 320 манатов до этой суммы с 1 февраля.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что повышение пенсий является одним из важных направлений социальных реформ, проводимых по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева. С 2018 года реализован уже пятый пакет социальных реформ, в результате которых минимальная пенсия увеличилась в 3 раза, средняя месячная пенсия - в 2,4 раза, а годовые средства на пенсионные выплаты увеличились в два раза и достигли 7 млрд 210 млн 530 тыс. манатов на 2025 год.

На заседании также были представлены результаты деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана за прошлый год. Обсуждалась реализация социальных программ и программ активной занятости, создание инфраструктуры DOST, расширение сети социальных услуг и реабилитации, внедрение электронных услуг и механизмов проактивного назначения в области труда, занятости и социальной защиты.

Отдельно были отмечены результаты работы Службы государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения за прошлый год. Был восстановлен 61 сотрудник, чьи трудовые договоры незаконно расторгнули в 2024 году, а работодатели выплатили сотрудникам свыше 213 тысяч манатов по задержанным социальным выплатам.

На коллегии рассмотрели также внедрение инновационных механизмов контроля трудовых отношений, повышение функциональности подсистемы «Труд и занятость», просвещение работодателей о трудовом законодательстве и другие меры.

Были представлены итоги работы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ), подведомственного министерству, за последний год. Сообщалось, что доходы ГФСЗ в 2024 году составили 7 миллиардов 20 миллионов манатов, что на 345 миллионов манатов (5 процентов) больше по сравнению с предыдущим годом, а расходы фонда составили 6 миллиардов 889 миллионов манатов, что на 808 миллионов манатов (13 процентов) больше, чем в предыдущем году. В прошлом году населению было выплачено 8 миллиардов 846 миллионов манатов по пенсиям, пособиям, стипендиям и адресной помощи, что на 844 миллиона манатов (10,6 процента) больше по сравнению с предыдущим годом.

На заседании также обсудили итоги работы в других сферах деятельности министерства за прошлый год и задачи на предстоящий период.