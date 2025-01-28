Путин объяснил, почему сейчас невозможны переговоры с Украиной

Россия во время возможных переговоров с Украиной будет добиваться того, что соответствует интересам страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную, длительную, историческую перспективу... Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

Путин исключил вероятность переговоров с Украиной на данном этапе, ссылаясь на указ В.Зеленского о запрете переговоров с Россией. «Надо найти способ отменить ранее подписанный указ», - сказал российский президент.