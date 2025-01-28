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Путин объяснил, почему сейчас невозможны переговоры с Украиной

28 января 2025, 22:24 2536

Россия во время возможных переговоров с Украиной будет добиваться того, что соответствует интересам страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную, длительную, историческую перспективу... Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

Путин исключил вероятность переговоров с Украиной на данном этапе, ссылаясь на указ В.Зеленского о запрете переговоров с Россией. «Надо найти способ отменить ранее подписанный указ», - сказал российский президент.

Путин обнародовал свою концепцию по переговорному процессу

В интервью Путин коснулся и проекта так называемых стамбульских договоренностей от 2022 года: "Где-то в конце марта 2022 года мы получили бумагу из Киева. Кстати говоря, вот как раз с подписью главы переговорной группы Украины, господина Арахамия. И именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, это очень важно, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле".

Однако, по словам российского президента, Запад уговорил Украину продолжать войну:

"Как известно, приехал господин Борис Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином Байденом, и уговорили украинцев продолжать войну. А собственно говоря, этого никто не скрывает, и сами украинские чиновники, причем достаточно высокого ранга, прямо публично об этом потом и сказали. Да и руководство Великобритании это не скрывает, тоже говорит об этом открыто. Они отказались от этого соглашения и решили продолжать войну", - сказал Путин.

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