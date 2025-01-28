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Трамп вызвал Нетаньяху

28 января 2025, 22:36 1181

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на встречу в Белый дом 4 февраля. Об этом сообщил офис израильского премьера.

"Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Биньямина Нетаньяху на встречу в Белый дом во вторник, 4 февраля. Премьер-министр Нетаньяху - первый иностранный лидер, приглашенный в Белый дом в ходе второго президентского срока Дональда Трампа", - говорится в заявлении.

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28 января 2025, 20:01 3896
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