Трамп вызвал Нетаньяху
28 января 2025, 22:36 1181
Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на встречу в Белый дом 4 февраля. Об этом сообщил офис израильского премьера.
"Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Биньямина Нетаньяху на встречу в Белый дом во вторник, 4 февраля. Премьер-министр Нетаньяху - первый иностранный лидер, приглашенный в Белый дом в ходе второго президентского срока Дональда Трампа", - говорится в заявлении.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!