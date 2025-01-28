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США и Евросоюз обсуждают Россию, Иран и Китай

28 января 2025, 22:45 679

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что обсудила в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио международные вопросы, в том числе – связанные с Россией, Ираном и Китаем.

"Мы обсудили глобальные проблемы, в которых у США и ЕС совпадают интересы, в том числе конфликт России и Украины, пагубное влияние Ирана и вызовы со стороны Китая", - написала Каллас в социальной сети X во вторник.

Она отметила, что ожидает скорой встречи с Рубио.

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