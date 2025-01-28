Трамп не сдается: никакого гражданства мигрантам!

Президент США Дональд Трамп готов дойти до Верховного суда США в своем требовании отменить гражданство по праву рождения.

Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Эта администрация считает, что гражданство по праву рождения является неконституционным, - сказала Ливитт. - И мы готовы с этим бороться вплоть до Верховного суда, если придется, так как Трамп считает, что это необходимый шаг для обеспечения безопасности границ нашей страны и защиты нашей родины".