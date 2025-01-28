USD 1.7000
EUR 1.7739
RUB 1.7487
Подписаться на уведомления
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Новость дня
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...

Трамп не сдается: никакого гражданства мигрантам!

28 января 2025, 23:03 942

Президент США Дональд Трамп готов дойти до Верховного суда США в своем требовании отменить гражданство по праву рождения.

Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Эта администрация считает, что гражданство по праву рождения является неконституционным, - сказала Ливитт. - И мы готовы с этим бороться вплоть до Верховного суда, если придется, так как Трамп считает, что это необходимый шаг для обеспечения безопасности границ нашей страны и защиты нашей родины".

Посла России в Азербайджане вызвали на ковер
Посла России в Азербайджане вызвали на ковер срочно в номер
28 января 2025, 22:00 4913
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства... все еще актуально
28 января 2025, 15:57 10494
Фицо: «Зеленский говорит о каком-то газе из Азербайджана… и надувает щеки»
Фицо: «Зеленский говорит о каком-то газе из Азербайджана… и надувает щеки» дословно
28 января 2025, 23:54 843
Россия выводит технику из Сирии
Россия выводит технику из Сирии обновлено 23:33
28 января 2025, 23:33 4312
Путин объяснил, почему сейчас невозможны переговоры с Украиной
Путин объяснил, почему сейчас невозможны переговоры с Украиной
28 января 2025, 22:24 2541
Так что же с азербайджанским газом через Украину?
Так что же с азербайджанским газом через Украину? о развитии ситуации
28 января 2025, 21:27 2116
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
28 января 2025, 11:57 6075
Тбилиси не утихает
Тбилиси не утихает видео
28 января 2025, 21:43 1907
В Турции взялись за Имамоглу
В Турции взялись за Имамоглу наша корреспонденция
28 января 2025, 20:01 3898
В Баку судят владельца двух агентств
В Баку судят владельца двух агентств
28 января 2025, 10:28 8259
В Баку растут цены на средства гигиены: мыло, шампунь, пасту, щетку…
В Баку растут цены на средства гигиены: мыло, шампунь, пасту, щетку…
28 января 2025, 21:17 2672

ЭТО ВАЖНО

Посла России в Азербайджане вызвали на ковер
Посла России в Азербайджане вызвали на ковер срочно в номер
28 января 2025, 22:00 4913
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства... все еще актуально
28 января 2025, 15:57 10494
Фицо: «Зеленский говорит о каком-то газе из Азербайджана… и надувает щеки»
Фицо: «Зеленский говорит о каком-то газе из Азербайджана… и надувает щеки» дословно
28 января 2025, 23:54 843
Россия выводит технику из Сирии
Россия выводит технику из Сирии обновлено 23:33
28 января 2025, 23:33 4312
Путин объяснил, почему сейчас невозможны переговоры с Украиной
Путин объяснил, почему сейчас невозможны переговоры с Украиной
28 января 2025, 22:24 2541
Так что же с азербайджанским газом через Украину?
Так что же с азербайджанским газом через Украину? о развитии ситуации
28 января 2025, 21:27 2116
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
28 января 2025, 11:57 6075
Тбилиси не утихает
Тбилиси не утихает видео
28 января 2025, 21:43 1907
В Турции взялись за Имамоглу
В Турции взялись за Имамоглу наша корреспонденция
28 января 2025, 20:01 3898
В Баку судят владельца двух агентств
В Баку судят владельца двух агентств
28 января 2025, 10:28 8259
В Баку растут цены на средства гигиены: мыло, шампунь, пасту, щетку…
В Баку растут цены на средства гигиены: мыло, шампунь, пасту, щетку…
28 января 2025, 21:17 2672
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться