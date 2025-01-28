Причина пробок в Баку: 630 тысяч пассажиров на 300 тысячах автомобилей едут в центр

Он отметил, что по поручению главы государства была проведена работа в этом направлении, и сначала были изучены все транспортные потоки в направлении столицы.

В течение дня более 630 тысяч пассажиров направляются в центр города Баку. Эти граждане едут в центр города примерно на 300 тысячах автомобилей. Направления тоже известны. Особенно большую долю здесь имеет направление Сумгаит - Хырдалан. Другое направление - пригороды Баку .

По его словам, исходя из этого, был разработан единый, согласованный, интегрированный транспортный план: «Здесь можно выделить два основных направления. Первое направление - реализация дорожно-инфраструктурных проектов.

50 дорожно-инфраструктурных проектов были смоделированы в цифровом формате, и 9 самых оптимальных и эффективных проектов определены в порядке приоритета. Эти проекты касаются трех дорог: автомобильной дороги Бильгя - Новханы - Хырдалан - Шамахы, автомобильной дороги Сабунчу - Сулутепе и кольцевой дороги, соединяющей первую кольцевую дорогу с проспектом Зии Буниятова.

В результате строительства кольцевых дорог часть потоков с основных транспортных артерий центра города перейдет на эти дороги, так что в центре города произойдет разгрузка. Шесть других проектов также направлены на решение вопроса узких проездов в черте города, чтобы движение транспортных средств здесь было в определенной степени гармонизировано», - сказал он.