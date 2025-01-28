Борьба с заторами: в Баку и пригородах построят новые дороги

Планируется строительство дорожных развязок, путепроводов, расширение дорог в направлении проспекта Зии Буниятова, а также открытие новых дорог от Шамахинской дороги до города Хырдалан.

Об этом заявил сегодня председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта Анар Рзаев.

Строительство новых дорог связано с усилиями по разгрузке автомобильных заторов в Баку и его окрестностях.