Борьба с заторами: в Баку и пригородах построят новые дороги
28 января 2025, 23:18 961
Планируется строительство дорожных развязок, путепроводов, расширение дорог в направлении проспекта Зии Буниятова, а также открытие новых дорог от Шамахинской дороги до города Хырдалан.
Об этом заявил сегодня председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта Анар Рзаев.
Строительство новых дорог связано с усилиями по разгрузке автомобильных заторов в Баку и его окрестностях.
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