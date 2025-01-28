В Sea Breeze можно будет доехать на трамвае

От Мехдиабада и Sea Breeze предусмотрена прокладка трамвайных линий.

Об этом сообщил председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта Анар Рзаев.

"В Баку у двух жилых участков - Мехдиабада и Sea Breeze - нет выхода к метро и железной дороге. На этих территориях уже предусмотрена прокладка трамвайных линий. От Sea Breeze будет проложена трамвайная линия, которая свяжет его со станцией Пиршаги, где будет создан хаб. А с направления Мехдиабад - Бинагади планируется проложить трамвайную линию, соединив ее со станцией метро "28 Мая", - сказал он.