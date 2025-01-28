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Российский спортсмен поддержал Путина, и его не допустили на чемпионат мира в Баку

Отдел спорта
28 января 2025, 23:51 999

Российский таэквондист, олимпийский чемпион Токио-2020 Максим Храмцов рассказал о диалоге с представителями Международного олимпийского комитета, в котором он заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина. После этого он не был допущен к участию на чемпионате мира-2023, который прошел в Баку в мае-июне позапрошлого года, пишет Sport24.ru.

«Мы олимпийские чемпионы, мы уважаем и поддерживаем нашего президента, - говорит российский спортсмен. - И я открыто им это говорил. У нас с ними был диалог по видеосвязи перед тем, как нас не допустили на чемпионат мира в Баку. Они говорили: «Вот у тебя есть фотография с Путиным. Поддерживаешь ли ты его?». Я сказал: «Конечно, я его поддерживаю. Это мой президент, я им горжусь и поддержу любое его решение. Это моя обязанность, и я считаю это правильным». Возможно, именно это было причиной моего отстранения, но я не стал лукавить, не стал обманывать, потому что для меня это важно. Я считаю, что президент - это наш лидер, и говорить что-то плохо про своего лидера - это предавать, в первую очередь, себя».

Ранее Храмцов рассказывал, как МОК препятствовал его допуску к отбору на Олимпиаду в Париже. Несмотря на это, спортсмен смог выступить и завоевать олимпийскую лицензию, но впоследствии МОК все равно не допустил на Игры его и еще троих российских таэквондистов.

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