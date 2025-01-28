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Фицо: «Зеленский говорит о каком-то газе из Азербайджана… и надувает щеки»

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28 января 2025, 23:54 854

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо продолжил заочную дискуссию о транзите российского газа через Украину, назвав "врагом" Словакии президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Dennik N, с этим заявлением Фицо выступил на заседании комитета по вопросам экономики словацкого парламента.

Премьер Словакии комментировал последнее заявление Владимира Зеленского, который заговорил о возможном транзите газа из Азербайджана в европейские государства.

Фицо разгневался

Фицо заявил, что украинскому президенту больше ничего не остается, "кроме как говорить о каком-то газе из Азербайджана", а сам он "надувает пузыри, потому что думает, что этот пузырь освободит его от принятия трудных решений".

"Наш враг – Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем. Я не люблю его, потому что он наносит вред Словакии", – сказал словацкий премьер.

Он повторил, что Братислава считает "наиболее реалистичным" вариантом только восстановление транзита российского газа – например, если она будет покупать его на российско-украинской границе, "и этот газ транспортировался бы как словацкий через территорию Украины".

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