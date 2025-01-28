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В Америке еще один телеведущий стал министром

00:17 274

Сенат США проголосовал 77 голосами против 22 за утверждение бывшего конгрессмена и телеведущего реалити-шоу Шона Даффи на посту главы Министерства транспорта США, сообщает Reuters.

Кандидат Трампа заявил, что компания Boeing нуждается в «жесткой поддержке», чтобы вернуться на прежний уровень после чрезвычайной ситуации в воздухе в 2024 году, и пообещал не утверждать дополнительное производство 737 MAX, пока производитель самолетов не улучшит безопасность полетов.

Шон Даффи

Даффи будет курировать неизрасходованные средства на инфраструктуру на миллиарды долларов и сообщил законодателям, что текущая проверка безопасности компании Tesla будет продолжена, когда он вступит в должность.

Отметим, что Шон Даффи в настоящее время является соведущим The Bottom Line на Fox Business, а также автором статей на Fox News. Член Республиканской партии, он был представителем США в 7-м избирательном округе Висконсина с 2011 по 2019 год. После ухода из Конгресса занялся лоббистской деятельностью.

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