США оставили без зарплаты чиновников в Украине

Члены правительства Украины лишатся зарплат, предусмотренных программой иностранной помощи Госдепартамента, о приостановке которой было ранее объявлено. Об этом сообщило Associated Press.

Агентство отмечает, что заморозка охватывает финансирование, за которое отвечает Государственный департамент. В частности, речь идет о приостановке поддержки выплаты зарплат для украинского правительства.

Агентство при этом не уточняет, каких именно чиновников в Украине коснется решение.