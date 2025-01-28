США оставили без зарплаты чиновников в Украине
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Члены правительства Украины лишатся зарплат, предусмотренных программой иностранной помощи Госдепартамента, о приостановке которой было ранее объявлено. Об этом сообщило Associated Press.
Агентство отмечает, что заморозка охватывает финансирование, за которое отвечает Государственный департамент. В частности, речь идет о приостановке поддержки выплаты зарплат для украинского правительства.
Агентство при этом не уточняет, каких именно чиновников в Украине коснется решение.
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