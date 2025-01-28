Путин в четвертый раз пообещал пересадить чиновников на российские автомобили

Владимир Путин заявил о необходимости пересадить российских чиновников и руководителей государственных компаний на автомобили отечественного производства. Как отмечает издание Moscow Times, с аналогичными призывами глава государства выступал и ранее: в 2023, 2012 и 2008 годах.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», — сказал Путин в ходе общения с сотрудниками «АвтоВАЗа».

Одной из ключевых сложностей, не позволяющих решить данную проблему, он назвал определение критериев, по которым автомобиль можно считать произведенным в России. По словам Путина, сейчас специалисты работают над созданием системы оценки уровня локализации, при этом он тоже занимается данным вопросом и уже имеет представление о подходах к его решению.