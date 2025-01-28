USD 1.7000
EUR 1.7739
RUB 1.7487
Подписаться на уведомления
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Новость дня
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...

Путин в четвертый раз пообещал пересадить чиновников на российские автомобили

00:25 140

Владимир Путин заявил о необходимости пересадить российских чиновников и руководителей государственных компаний на автомобили отечественного производства. Как отмечает издание Moscow Times, с аналогичными призывами глава государства выступал и ранее: в 2023, 2012 и 2008 годах.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», — сказал Путин в ходе общения с сотрудниками «АвтоВАЗа».

Одной из ключевых сложностей, не позволяющих решить данную проблему, он назвал определение критериев, по которым автомобиль можно считать произведенным в России. По словам Путина, сейчас специалисты работают над созданием системы оценки уровня локализации, при этом он тоже занимается данным вопросом и уже имеет представление о подходах к его решению.

Посла России в Азербайджане вызвали на ковер
Посла России в Азербайджане вызвали на ковер срочно в номер
28 января 2025, 22:00 4936
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства... все еще актуально
28 января 2025, 15:57 10500
Фицо: «Зеленский говорит о каком-то газе из Азербайджана… и надувает щеки»
Фицо: «Зеленский говорит о каком-то газе из Азербайджана… и надувает щеки» дословно
28 января 2025, 23:54 859
Россия выводит технику из Сирии
Россия выводит технику из Сирии обновлено 23:33
28 января 2025, 23:33 4325
Путин объяснил, почему сейчас невозможны переговоры с Украиной
Путин объяснил, почему сейчас невозможны переговоры с Украиной
28 января 2025, 22:24 2554
Так что же с азербайджанским газом через Украину?
Так что же с азербайджанским газом через Украину? о развитии ситуации
28 января 2025, 21:27 2123
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
28 января 2025, 11:57 6082
Тбилиси не утихает
Тбилиси не утихает видео
28 января 2025, 21:43 1913
В Турции взялись за Имамоглу
В Турции взялись за Имамоглу наша корреспонденция
28 января 2025, 20:01 3904
В Баку судят владельца двух агентств
В Баку судят владельца двух агентств
28 января 2025, 10:28 8266
В Баку растут цены на средства гигиены: мыло, шампунь, пасту, щетку…
В Баку растут цены на средства гигиены: мыло, шампунь, пасту, щетку…
28 января 2025, 21:17 2678

ЭТО ВАЖНО

Посла России в Азербайджане вызвали на ковер
Посла России в Азербайджане вызвали на ковер срочно в номер
28 января 2025, 22:00 4936
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства... все еще актуально
28 января 2025, 15:57 10500
Фицо: «Зеленский говорит о каком-то газе из Азербайджана… и надувает щеки»
Фицо: «Зеленский говорит о каком-то газе из Азербайджана… и надувает щеки» дословно
28 января 2025, 23:54 859
Россия выводит технику из Сирии
Россия выводит технику из Сирии обновлено 23:33
28 января 2025, 23:33 4325
Путин объяснил, почему сейчас невозможны переговоры с Украиной
Путин объяснил, почему сейчас невозможны переговоры с Украиной
28 января 2025, 22:24 2554
Так что же с азербайджанским газом через Украину?
Так что же с азербайджанским газом через Украину? о развитии ситуации
28 января 2025, 21:27 2123
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
Финансовые аферы на платформе İnvest.az
28 января 2025, 11:57 6082
Тбилиси не утихает
Тбилиси не утихает видео
28 января 2025, 21:43 1913
В Турции взялись за Имамоглу
В Турции взялись за Имамоглу наша корреспонденция
28 января 2025, 20:01 3904
В Баку судят владельца двух агентств
В Баку судят владельца двух агентств
28 января 2025, 10:28 8266
В Баку растут цены на средства гигиены: мыло, шампунь, пасту, щетку…
В Баку растут цены на средства гигиены: мыло, шампунь, пасту, щетку…
28 января 2025, 21:17 2678
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться