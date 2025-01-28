Уголовное дело против министра обороны Украины

Напомним, что заявление по этому поводу подал "Центр противодействия коррупции" после увольнения Умеровым главы Агентства оборонных закупок Безруковой.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что зарегистрировало производство о совершении преступления министром обороны Рустемом Умеровым по ч.2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

"По результатам рассмотрения заявления принято решение в порядке статьи 214 УПК Украины о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве от 27.01.2025 с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в ответе НАБУ на запрос "Интерфакса-Украина".

В ведомстве добавили, что не могут сообщить о том, что стало основанием для возбуждения дела, какие обстоятельства изучаются и имеет ли Умеров процессуальный статус по этому делу.